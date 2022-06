(Di giovedì 16 giugno 2022) Ora la priorità è permettere di portare a termine gli interventi a chi li ha già iniziati, per evitare il fallimento delle imprese coinvolte. Ma chi non ha ancora avviato iè meglio che attenda: ecco perché

Pubblicità

TrendOnline : Hai già richiesto il #Superbonus? Attenzione, potresti dover restituire i #soldi: che cosa sta succedendo? I fondi… - Luxgraph : Superbonus, fondi finiti: chi potrà davvero terminare i lavori? A rischio i nuovi cantieri #corriere #news #2022… - salernonotizie : Superbonus, fondi esauriti: l’Ance incalza il Governo - mirco_magri : Superbonus 110%, finiti i fondi disponibili: 33,7 miliardi prenotati su 33,3 stanziati - epeedizioni : Superbonus 110%, i fondi sono finiti? -

Che cosa sta succedendo e chi rischia di dover restituire i soldi Facciamo chiarezza…110%, ultime notizie:esauriti. Cosa fare adesso110% al capolinea : i...... trincerandosi dietro l'esaurimento dei. Chi sta pagando duramente questa situazione sono le ...il tema delle truffe per giustificare i ritardi nella applicazione della legge sui, ...Ora la priorità è permettere di portare a termine gli interventi a chi li ha già iniziati, per evitare il fallimento delle imprese coinvolte. Ma chi non ha ancora avviato i lavori è meglio che attenda ...Arrivano segnali contraddittori sul Superbonus e l’Ance chiede un intervento del governo. “Serve una exit strategy – ha detto Federica Brancaccio, presidente nazionale dell’Associazione costruttori -, ...