Suicidio assistito per la prima volta in Italia | consegnata la strumentazione a Mario | ma non paga lo Stato

elio_vito : Vergognoso, a 'Mario', 44anni, da 12anni completamente paralizzato, è stato riconosciuto dallo Stato il diritto a s… - sandronedazieri : Ci fosse stato il referendum sulla cannabis e il suicidio assistito avrei fatto la fila ai seggi all’alba. Per i re… - Agenzia_Ansa : Mario, 44 anni, completamente paralizzato da 12 anni, è la prima persona che può legalmente scegliere il suicidio m… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ancona, primo caso di suicidio assistito: consegnata strumentazione e farmaco a tetraplegico 44enne #finevita #eutana… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Mario riceve la strumentazione per il suicidio assistito #ANSA -

Coscioni - lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza ale dell' erogazione del farmaco'. 'Grazie a tutti - dichiara 'Mario' - per avere coperto le spese del ...