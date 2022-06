Suicidio assistito, morto oggi Federico Carboni (Di giovedì 16 giugno 2022) - Il 44 enne tetraplegico di Senigallia morto dopo essersi somministrato il farmaco letale attraverso un apposito macchinario fornito dall'associazione Luca Coscioni. E' il primo caso in Italia Leggi su tg.la7 (Di giovedì 16 giugno 2022) - Il 44 enne tetraplegico di Senigalliadopo essersi somministrato il farmaco letale attraverso un apposito macchinario fornito dall'associazione Luca Coscioni. E' il primo caso in Italia

