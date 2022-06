Suicidio assistito, la conferenza stampa dell’associazione Luca Coscioni sul caso di “Mario”: segui la diretta (Di giovedì 16 giugno 2022) Alle 11.05 di oggi è morto ‘Mario‘ la cui identità, rimasta nascosta finora, è Federico Carboni. A comunicare il decesso del 44enne tetraplegico di Senigallia che aveva ottenuto il via libera per il Suicidio medicalmente assistito, procedura avvenuta oggi per la prima volta in Italia, è l’Associazione Luca Coscioni che lo ha affiancato anche nella battaglia legale successiva alla sentenza della Consulta sulla vicenda DjFabo e che ha raccolto i fondi per la strumentazione necessaria. In diretta la conferenza stampa con Filomena Gallo e Marco Cappato L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Alle 11.05 di oggi è morto ‘‘ la cui identità, rimasta nascosta finora, è Federico Carboni. A comunicare il decesso del 44enne tetraplegico di Senigallia che aveva ottenuto il via libera per ilmedicalmente, procedura avvenuta oggi per la prima volta in Italia, è l’Associazioneche lo ha affiancato anche nella battaglia legale successiva alla sentenza della Consulta sulla vicenda DjFabo e che ha raccolto i fondi per la strumentazione necessaria. Inlacon Filomena Gallo e Marco Cappato L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

