Suicidio assistito di “Mario”: è il primo caso in Italia (Di giovedì 16 giugno 2022) Federico Carboni, il marchigiano 44 enne costretto a letto da 12 anni a causa della tetraplegia, è deceduto alle 11:05 di oggi per mezzo del Suicidio medicalmente assistito. Federico, conosciuto come “Mario”, aveva deciso di mettere fine alla sua vita poiché si sentiva ormai in balia delle onde ed era totalmente dipendente per qualunque cosa avesse bisogno. L’associazione Luca Coscioni ha assistito il giovane per permettergli di usufruire della strumentazione e del farmaco, ma lo Stato non gli aveva fornito i medicinali, essendo la casistica non coperta da una normativa. Per tale ragione, il giovane 44enne è stato costretto a chiedere aiuto per raccogliere circa 5 mila euro che gli hanno permesso di poter esprimere la sua volontà e porre fine alle sofferenze. Era “stremato” ha raccontato, “la vita è meravigliosa”, ... Leggi su zon (Di giovedì 16 giugno 2022) Federico Carboni, il marchigiano 44 enne costretto a letto da 12 anni a causa della tetraplegia, è deceduto alle 11:05 di oggi per mezzo delmedicalmente. Federico, conosciuto come “”, aveva deciso di mettere fine alla sua vita poiché si sentiva ormai in balia delle onde ed era totalmente dipendente per qualunque cosa avesse bisogno. L’associazione Luca Coscioni hail giovane per permettergli di usufruire della strumentazione e del farmaco, ma lo Stato non gli aveva fornito i medicinali, essendo la casistica non coperta da una normativa. Per tale ragione, il giovane 44enne è stato costretto a chiedere aiuto per raccogliere circa 5 mila euro che gli hanno permesso di poter esprimere la sua volontà e porre fine alle sofferenze. Era “stremato” ha raccontato, “la vita è meravigliosa”, ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Associazione Coscioni: 'Alle 11.05 è morto 'Mario' la cui identità, rimasta nascosta finora, è Federico C… - ilpost : Le ultime parole di Federico Carboni, la prima persona a ricorrere al suicidio assistito in Italia - SkyTG24 : È deceduto questa mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come “Mario”. È… - alfiiobertani : RT @SkyTG24: È deceduto questa mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come “Mario”. È il primo i… - infoitinterno : Perché in Italia il suicidio assistito è un diritto soltanto in teoria. Il podcast -