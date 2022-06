Sugli smartphone Galaxy arriva Samsung Wallet: sostituisce Samsung Pay e Samsung Pass (Di giovedì 16 giugno 2022) In un'ottica di semplificazione e razionalizzazione dell'esperienza utente, Samsung lancia oggi in Italia e altri paesi il nuovo Samsung Wallet sulla sua gamma di smartphone Galaxy. Integra le funzioni di Samsung Pay per pagamenti contactless con la digitalizzazione di biglietti, carte fedeltà e chiavi delle auto.... Leggi su dday (Di giovedì 16 giugno 2022) In un'ottica di semplificazione e razionalizzazione dell'esperienza utente,lancia oggi in Italia e altri paesi il nuovosulla sua gamma di. Integra le funzioni diPay per pagamenti contactless con la digitalizzazione di biglietti, carte fedeltà e chiavi delle auto....

Pubblicità

Digital_Day : Samsung lancia il nuovo Samsung Wallet: pagamenti digitali, biglietti, chiavi, carte, password e persino criptovalu… - GaetanoGabrie10 : RT @HDblog: Galaxy A04 Core in arrivo, Samsung punta (anche) sugli entry-level - HDblog : RT @HDblog: Galaxy A04 Core in arrivo, Samsung punta (anche) sugli entry-level - gigibeltrame : Galaxy A04 Core in arrivo, Samsung punta (anche) sugli entry-level #digilosofia - PHONETHRONE2012 : Galaxy A04 Core in arrivo, Samsung punta (anche) sugli entry-level: Potrebbe essere ormai prossimo al debutto.… -