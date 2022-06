Stop auto benzina e diesel dal 2035, in Lombardia a rischio 20 mila posti di lavoro. Cna Lombardia: “In difficoltà la filiera dell’Automotive” (Di giovedì 16 giugno 2022) La riduzione delle emissioni del 55% entro il 2035 e il raggiungimento della neutralità climatica per metà secolo votati dal Parlamento Europeo con il pacchetto “Fit for 55” destano forte apprensione nei rappresentanti di CNA Lombardia, l’associazione di categoria che rappresenta le micro e piccole imprese del settore autoriparazione e della componentistica ad alto valore aggiunto per l’automotive. In Lombardia sono 30 mila le imprese che operano nella filiera auto, di cui 13 mila unità sono artigiane. La quasi totalità delle imprese artigiane della filiera (93%) appartengono inoltre al settore Manutenzione e riparazione di autoveicoli. Nella Regione la ... Leggi su newsagent (Di giovedì 16 giugno 2022) La riduzione delle emissioni del 55% entro ile il raggiungimento della neutralità climatica per metà secolo votati dal Parlamento Europeo con il pacchetto “Fit for 55” destano forte apprensione nei rappresentanti di CNA, l’associazione di categoria che rappresenta le micro e piccole imprese del settoreriparazione e della componentistica ad alto valore aggiunto per l’motive. Insono 30le imprese che operano nella, di cui 13unità sono artigiane. La quasi totalità delle imprese artigiane della(93%) appartengono inoltre al settore Manutenzione e riparazione diveicoli. Nella Regione la ...

