Stipendi | perché gli italiani guadagnano meno

(Di giovedì 16 giugno 2022) Siamo in fondo alla classifica delle retribuzioni nei principali Paesi industrializzati. Un «gap» che limita fortemente la vita quotidiana, con un’inflazione in forte crescita che spinge i giovani ad andare all’estero. Vanno aumentati i redditi da lavoro. Ma questo non è sufficiente. Ti sei laureato in informatica, sei stato assunto da una media azienda milanese e ti hanno promosso It manager. Ti fanno lavorare parecchio ma sei soddisfatto. Anchenon sai che se invece di Milano avessi avuto la possibilità di capitare a Londra, guadagneresti il 24 per cento in più. E se la tua sede di lavoro fosse Francoforte, la tua busta paga lorda sarebbe più pesante del 20 per cento, mentre se abitassi a Parigi prenderesti il 10 per cento in più. Ancora peggio si sentirebbe un operaio che a Francoforte vedrebbe il suo salario salire del 44 per cento e a Londra del 22 ...