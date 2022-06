Stampa e palazzo | l' ultima sfida sulla giustizia

Leggi su agi

(Di giovedì 16 giugno 2022) AGI - La riforma dellae il confronto tra i partiti dopo il primo turno delle elezioni amministrative. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi. CORRIERE DELLA SERA:, ladella Lega. Le modifiche pero' non passano. Su un emendamento chiesto il voto segreto. Il Pd: insostenibile. Oggi il sì finale alla riforma. Ai ministri e ai governatori non piace la linea "ribelle". Ma incalzano sull'autonomia. Tensione nel partito. Il leader: se il governo non taglia le tasse è dura starci. Verona, Tosi entra in Forza Italia. Tajani: altri moderati arriveranno. Il giudice "salva" il M5s, Conte resta leader ma è bufera sul suo vice. Turco: senza Giuseppe i 5 Stelle non esistono. E spacca il Movimento. Letta scommette sui 13 ballottaggi: possiamo vincere, parlero' con tutti. Il ...