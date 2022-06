Spread Btp - Bund sotto i 200 punti - Visco | Italia meriterebbe meno di 150

(Di giovedì 16 giugno 2022) Tra le cause, la corsa dei bond tedeschi e l'allentamento su quellini. Il governatore della Banca d': 'Le attuali tensioni non sono giustificate dall'andamento del quadro macroeconomico'. ...

Pubblicità

Il Sole 24 ORE

Con il risultato che il differenziale- Bund è sceso sotto la soglia dei 200 punti base ... oltre al fatto che mancano dettagli sul nuovo scudo antipreannunciato - ma non deciso - dalla Bce ...Nelle ultime settimane il movimento al rialzo deglisi è intensificato, accompagnandosi a un aumento progressivo della volatilità dei mercati". Per queste ragioni ieri il Consiglio direttivo ... Spread BTP-Bund in calo Il mercato teme che il sollievo possa durare poco Il Governatore sottolinea che i fondamentali economici non giustificano uno spread “superiore ai 200 punti” – Inoltre, Visco chiarisce due aspetti legati alle ultime mosse della Bce “Il marcato aument ...La scarsa fiducia dei mercati nelle misure della Bce, il timore che negli Stati Uniti per combattere l’inflazione si entri in una fase di recessione e i forti rincari del prezzo del gas stanno affossa ...