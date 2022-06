Spread Btp - Bund: scende sotto 200 per corsa bond tedeschi (Di giovedì 16 giugno 2022) La fortissima tensione sui titoli di Stato tedeschi (che crescono di 20 punti base) e il contemporaneo allentamento su quelli italiani ha portato lo Spread tra Btp e Bund a 10 anni sotto la quota ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) La fortissima tensione sui titoli di Stato(che crescono di 20 punti base) e il contemporaneo allentamento su quelli italiani ha portato lotra Btp ea 10 annila quota ...

In rosso le Piazze del Vecchio Continente. Si acutizza la crisi energetica Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,04% a quota +212 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,94%. Tra gli indici di Eurolandia tonfo di ... Il Sole 24 ORE