Sospeso il mercato rionale a Pontecagnano, insorgono i consiglieri di Forza Italia (Di giovedì 16 giugno 2022) I consiglieri comunali di Forza Italia, Gianfranco Ferro, Francesco Pastore e Raffaele Silvestri, esprimono tutto il proprio disappunto in merito alla decisione assunta dal Sindaco Lanzara di sospendere per la giornata di giovedì 16 giugno 2022 il “mercato” cittadino. “La decisione è stata assunta a causa del comportamento incivile tenuto da qualche operatore mercatale che si è reso responsabile dell’abbandono di rifiuti nel Piazzale Centola, di danni alle recinzioni e di aver appiccato un incendio all’interno del tabacchificio in disuso – hanno dichiarato i consiglieri forzisti – Nello stigmatizzare anche noi consiglieri di Forza Italia questi atti incivili compiuti da qualche operatore che vanno a compromettere la credibilità e l’immagine dell’intera ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 16 giugno 2022) Icomunali di, Gianfranco Ferro, Francesco Pastore e Raffaele Silvestri, esprimono tutto il proprio disappunto in merito alla decisione assunta dal Sindaco Lanzara di sospendere per la giornata di giovedì 16 giugno 2022 il “” cittadino. “La decisione è stata assunta a causa del comportamento incivile tenuto da qualche operatore mercatale che si è reso responsabile dell’abbandono di rifiuti nel Piazzale Centola, di danni alle recinzioni e di aver appiccato un incendio all’interno del tabacchificio in disuso – hanno dichiarato iforzisti – Nello stigmatizzare anche noidiquesti atti incivili compiuti da qualche operatore che vanno a compromettere la credibilità e l’immagine dell’intera ...

