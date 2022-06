"Soltanto propaganda, in che situazione mi sono trovato": Sallusti, altra bordata contro Giletti (Di giovedì 16 giugno 2022) "La mia posizione è contro la propaganda": Alessandro Sallusti, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha detto la sua sulla comunicazione attorno alla guerra in Ucraina. In particolare ha spiegato: "Premesso che nei giornali e nelle trasmissioni televisive ogni direttore e conduttore fa quello che vuole, io credo che sia nostro diritto e dovere dare voce a tutte le opinioni, però con un paletto, che è quello di impedire la propaganda da ambo i fronti". Il direttore di Libero, poi, è tornato pure sulla sua ospitata di due settimane fa da Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7: "Mi sono trovato in una situazione in diretta dove, a mio avviso, non si stava facendo informazione ma solo propaganda. Per questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) "La mia posizione èla": Alessandro, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha detto la sua sulla comunicazione attorno alla guerra in Ucraina. In particolare ha spiegato: "Premesso che nei giornali e nelle trasmissioni televisive ogni direttore e conduttore fa quello che vuole, io credo che sia nostro diritto e dovere dare voce a tutte le opinioni, però con un paletto, che è quello di impedire lada ambo i fronti". Il direttore di Libero, poi, è tornato pure sulla sua ospitata di due settimane fa da Massimoa Non è l'Arena su La7: "Miin unain diretta dove, a mio avviso, non si stava facendo informazione ma solo. Per questo ...

Pubblicità

Nenonet1 : Solo propaganda, non caveranno un ragno dal buco se Biden non stacca la spina. E Draghi si impegna a ricostruire l'… - OSINTsolution : @ProfCampagna No, semplicemente sono persone pragmatiche e realiste. Gente a cui le sanzioni peseranno sulla famigl… - Paulusxt : @filomenavizza @matteosalvinimi Propaganda la fa 365 giorni l’anno: @matteosalvinimi sa bene che ci sono milioni di… - BeltramoPaolo : RT @ProfCampagna: Lo SPID obbligatorio per la registrazione e l'accesso sui social network può essere utile per ripulire Facebook, Twitter… - MMFAZT : RT @CACCIARl: Quando c’è un governo che ha una forma si può discutere anche con l’avversario. Quando un governo non ha forme e si regge so… -