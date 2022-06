Social Film Festival ArTelesia, a settembre la XIV edizione (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Prime importanti anticipazioni dalla Quattordicesima edizione del Social Film Festival ArTelesia, il Concorso Internazionale del Cinema Sociale per registi emergenti e professionisti, Scuole e Università, promosso dall’Associazione Culturale Libero Teatro presieduta dalla Prof.ssa Mariella De Libero. In primo luogo le date: la XIV edizione si terrà a Benevento da mercoledì 21 settembre a domenica 25 settembre 2022. La direzione artistica sarà affidata a una coppia di esperti: insieme a Antonio Di Fede, docente di diritto privato all’Università degli Studi del Sannio che ha già ricoperto il ruolo di direttore artistico nelle passate edizioni, ci sarà Susanna Maurandi, che si occupa da anni della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Prime importanti anticipazioni dalla Quattordicesimadel, il Concorso Internazionale del Cinemae per registi emergenti e professionisti, Scuole e Università, promosso dall’Associazione Culturale Libero Teatro presieduta dalla Prof.ssa Mariella De Libero. In primo luogo le date: la XIVsi terrà a Benevento da mercoledì 21a domenica 252022. La direzione artistica sarà affidata a una coppia di esperti: insieme a Antonio Di Fede, docente di diritto privato all’Università degli Studi del Sannio che ha già ricoperto il ruolo di direttore artistico nelle passate edizioni, ci sarà Susanna Maurandi, che si occupa da anni della ...

Pubblicità

TweetNotizie : Maneskin, esce il 17 giugno 'If I Can Dream' per il film 'Elvis' - morena_faenza : RT @SkyTG24: Maneskin, esce il 17 giugno 'If I Can Dream' per il film 'Elvis' - SkyTG24 : Maneskin, esce il 17 giugno 'If I Can Dream' per il film 'Elvis' - winterxscarlet : @chovsen_ sì vengo sempre ignorata su questo social. In realtà era un tweet in cui chiedevo che mi consigliassero q… - RaiRadio2 : «'Scappo di casa' è il pezzo che più adoro di mio padre: dentro c'è tutta la bellezza della sua scrittura; è una ca… -