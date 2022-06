Simba La Rue, il rapper 20enne accoltellato vicino Bergamo: “Agguato per vendicare Baby Touche” (Di giovedì 16 giugno 2022) È il rapper Simba La Rue, nome d’arte di Mohamed Lamine Saida, il ventenne accoltellato la notte tra il 15 e il 16 giugno durante una lite a Treviolo (Bergamo). Secondo i primi accertamenti dei Carabinieri, il giovane di origini tunisine, cresciuto tra Francia e Italia, stava accompagnando a casa la fidanzata, residente nel piccolo comune lombardo. Parcheggiata l’auto, è stato aggredito da un soggetto armato di coltello. Il rapper, che ha tentato di difendersi, è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma non è in pericolo di vita. E sui social c’è chi ipotizza si tratti di una spedizione punitiva, una risposta all’aggressione ai danni del trapper 19enne Baby Touche, all’anagrafe Amine Amagour, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) È ilLa Rue, nome d’arte di Mohamed Lamine Saida, il ventennela notte tra il 15 e il 16 giugno durante una lite a Treviolo (). Secondo i primi accertamenti dei Carabinieri, il giovane di origini tunisine, cresciuto tra Francia e Italia, stava accompagnando a casa la fidanzata, residente nel piccolo comune lombardo. Parcheggiata l’auto, è stato aggredito da un soggetto armato di coltello. Il, che ha tentato di difendersi, è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di, ma non è in pericolo di vita. E sui social c’è chi ipotizza si tratti di una spedizione punitiva, una risposta all’aggressione ai danni del t19enne, all’anagrafe Amine Amagour, ...

