"Siete dei maiali". Fedez e la malattia, se la prende con loro. Mai stato così duro (Di giovedì 16 giugno 2022) Fedez furioso con chi l'ha definito narcisista. Il rapper milanese si è sfogato dopo essere stato attaccato per giorni per aver pubblicato gli audio della famosa seduta psicologica. Federico Lucia, questo il vero nome dell'artista, il giorno che ha scoperto di essere malato di tumore, si è recato dallo psicologo per sfogarsi e come di consueto ha registrato la seduta. Poi, il 12 giugno, Fedez aveva pubblicato in una serie di storie Instagram degli audio privati dove riprendeva delle conversazioni avute con lo psicologo. Il tema di queste chiacchierate era la sua paura di morire a causa del tumore al pancreas che lo aveva colpito. Fedez furioso con chi l'ha definito narcisista, ma cosa è successo? Il marito di Chiara Ferragni prima di divulgare gli audio, ha chiarito la situazione ha contestualizzato ...

