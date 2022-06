Siccità, Lombardia verso lo stato di emergenza. Le Regioni: “Privilegiare l’uso umano rispetto a quello per energia”. L’allarme si estende a tutto il Paese (Di giovedì 16 giugno 2022) Alla vigilia della giornata mondiale Onu per la lotta a desertificazione e Siccità (17 giugno) la situazione sul territorio nazionale è preoccupante e L’allarme Siccità entra nelle stanze della politica. Quella locale come a Tradate, in provincia di Varese, dove il sindaco ha firmato una ordinanza che vieta di innaffiare orti e giardini, lavare la macchina e riempire le piscine fino al 31 agosto. E quella regionale, se proprio il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha fatto sapere che sarà necessario chiedere lo stato di emergenza di fronte all’emergenza idrica. In Toscana, del resto, tutti i comuni sono stati invitati dall’Autorità idrica della Regione ad adottare misure per la tutela delle risorse idropotabili valide per l’estate. Male anche la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Alla vigilia della giornata mondiale Onu per la lotta a desertificazione e(17 giugno) la situazione sul territorio nazionale è preoccupante eentra nelle stanze della politica. Quella locale come a Tradate, in provincia di Varese, dove il sindaco ha firmato una ordinanza che vieta di innaffiare orti e giardini, lavare la macchina e riempire le piscine fino al 31 agosto. E quella regionale, se proprio il governatore della Regione, Attilio Fontana, ha fatto sapere che sarà necessario chiedere lodidi fronte all’idrica. In Toscana, del resto, tutti i comuni sono stati invitati dall’Autorità idrica della Regione ad adottare misure per la tutela delle risorse idropotabili valide per l’estate. Male anche la ...

