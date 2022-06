Siccità, la Lombardia chiederà stato di emergenza (Di giovedì 16 giugno 2022) "Chiederemo sicuramente lo stato di emergenza" E' quanto ha detto oggi il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando del tema Siccità. "C'è già stata una richiesta a livello ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) "Chiederemo sicuramente lodi" E' quanto ha detto oggi il presidente della Regione, Attilio Fontana, parlando del tema. "C'è già stata una richiesta a livello ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La situazione siccità è in peggioramento, laghi e fiumi si stanno prosciugando. In alcuni territori non piove da 11… - manolo_loop : La via della sete. Certo, apriamo altre centrali per creare energia bruciando fossili. Cosa mai può andare storto?… - mariamacina : RT @SkyTG24: Allarme siccità in Lombardia, Fontana: 'Situazione delicata' - GaetanoPuglia : @SkyTG24 In Sicilia abbiamo la siccità da 30 anni e mai nessuno ha pensato ad desalinizzatore ben fatto. Troppo dif… - Moixus1970 : RT @MediasetTgcom24: Siccità, Fontana: 'La Lombardia chiederà lo stato d'emergenza' #fontana #presidenteregionale #attiliofontana #lombard… -