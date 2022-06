Siccità, la Lombardia chiederà lo stato di emergenza. Rilasci d’acqua dalle dighe per salvare i raccolti (Di giovedì 16 giugno 2022) La crisi idrica «Chiederemo sicuramente lo stato di emergenza». A dichiararlo è stato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando del tema Siccità. Edison, dal 16 giugno per una durata di dieci giorni, incrementerà i Rilasci d’acqua a valle dagli invasi della Valtellina. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 16 giugno 2022) La crisi idrica «Chiederemo sicuramente lodi». A dichiararlo èil presidente della Regione, Attilio Fontana, parlando del tema. Edison, dal 16 giugno per una durata di dieci giorni, incrementerà ia valle dagli invasi della Valtellina.

Agenzia_Ansa : La situazione siccità è in peggioramento, laghi e fiumi si stanno prosciugando. In alcuni territori non piove da 11… - RaiNews : C'è grande preoccupazione in tutta Italia per la scarsità dell'acqua a disposizione delle colture. Si chiedono inte… - Corriere : Siccità in Lombardia, stato di emergenza. A Tradate multe a chi innaffia i giardini e lava l’auto - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: La situazione siccità è in peggioramento, laghi e fiumi si stanno prosciugando. In alcuni territori non piove da 110 gior… - AltraMantova : #Siccità, @FontanaPres : '@RegLombardia Lombardia chiederà stato di @emergenza'. Intanto produttori idroelettrici… -