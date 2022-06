Shireen Abu Akleh, nessuna sanzione agli agenti israeliani che caricarono sulla folla durante i funerali (Di giovedì 16 giugno 2022) Non ci saranno provvedimenti disciplinari nei confronti degli ufficiali e degli agenti di polizia israeliani incaricati di mantenere l’ordine a Gerusalemme durante i funerali di Shireen Abu Akleh, la giornalista palestinese di Al Jazeera uccisa l’11 maggio a Jenin, in Cisgiordania, durante uno scontro tra miliziani palestinesi ed esercito israeliano. La polizia israeliana aveva aperto un’inchiesta sulle cariche degli agenti al corteo funebre, a causa delle quali la bara della reporter era stata fatta quasi cadere. Gli agenti avevano caricato la folla che sventolava la bandiera palestinese, colpendo i partecipanti con manganellate, calci e granate. Le indagini avrebbero dovuto chiarire gli eventi che hanno portato la ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 giugno 2022) Non ci saranno provvedimenti disciplinari nei confronti degli ufficiali e deglidi poliziaincaricati di mantenere l’ordine a GerusalemmediAbu, la giornalista palestinese di Al Jazeera uccisa l’11 maggio a Jenin, in Cisgiordania,uno scontro tra miliziani palestinesi ed esercito israeliano. La polizia israeliana aveva aperto un’inchiesta sulle cariche deglial corteo funebre, a causa delle quali la bara della reporter era stata fatta quasi cadere. Gliavevano caricato lache sventolava la bandiera palestinese, colpendo i partecipanti con manganellate, calci e granate. Le indagini avrebbero dovuto chiarire gli eventi che hanno portato la ...

