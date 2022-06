Serie A: Nell’aria il futuro del ‘nuovo’ Deulofeu (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-16 16:01:13 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: EÈ la migliore stagione della sua carriera. Con 28 anni, Gerard Deulofeu (Riudarenas, Gerona, 1994) ha ritrovato la stabilità fisica che cercava. Con gli infortuni alle spalle, si sta di nuovo godendo il calcio. E in campo guida l’Udinese. 13 gol e 5 assist in 34 partite con il Friulioltre ad essere il secondo calciatore ‘Calcio’ (dopo Calhanoglu) che ha generato più occasioni da rete per la sua squadra. Adesso, il futuro ti offre strade diverse. Ha un contratto fino al 2024 ed è molto grato al club gestito dalla famiglia Pozzo, ma i club con obiettivi più grandi dell’Udinese hanno messo alla prova la sua situazione. Il Napolinel sud Italia e la squadra dei Campioni 2022/23, la più interessata e la più vicina ad ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-16 16:01:13 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: EÈ la migliore stagione della sua carriera. Con 28 anni, Gerard(Riudarenas, Gerona, 1994) ha ritrovato la stabilità fisica che cercava. Con gli infortuni alle spalle, si sta di nuovo godendo il calcio. E in campo guida l’Udinese. 13 gol e 5 assist in 34 partite con il Friulioltre ad essere il secondo calciatore ‘Calcio’ (dopo Calhanoglu) che ha generato più occasioni da rete per la sua squadra. Adesso, ilti offre strade diverse. Ha un contratto fino al 2024 ed è molto grato al club gestito dalla famiglia Pozzo, ma i club con obiettivi più grandi dell’Udinese hanno messo alla prova la sua situazione. Il Napolinel sud Italia e la squadra dei Campioni 2022/23, la più interessata e la più vicina ad ...

