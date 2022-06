Serena Carella, ‘tradita’ da Albe: l’amante l’ha conosciuta in Puglia (Di giovedì 16 giugno 2022) Serena Carella e Albe hanno vissuto una splendida storia d’amore sin da quando hanno frequentato, nei mesi scorsi, la scuola più famosa d’Italia, ma mai nessuno dei fan della coppia ora si sarebbe aspettato di assistere a quello che è accaduto nei giorni scorsi tra i due ex allievi di Amici 21 Il giovane cantante del talent show condotto da Maria De Filippi ha rilasciato una dichiarazione pubblica rivolta ad una donna, per lui, a quanto pare, molto speciale. Serena-Carella-Altranotizia-(Fonte: Google)Il talento della danza Serena Carella è rimasta a bocca aperta dopo aver letto le parole di Albe. Ecco che cosa è successo. Serena Carella, il bacio di Albe con ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 16 giugno 2022)hanno vissuto una splendida storia d’amore sin da quando hanno frequentato, nei mesi scorsi, la scuola più famosa d’Italia, ma mai nessuno dei fan della coppia ora si sarebbe aspettato di assistere a quello che è accaduto nei giorni scorsi tra i due ex allievi di Amici 21 Il giovane cantante del talent show condotto da Maria De Filippi ha rilasciato una dichiarazione pubblica rivolta ad una donna, per lui, a quanto pare, molto speciale.-Altranotizia-(Fonte: Google)Il talento della danzaè rimasta a bocca aperta dopo aver letto le parole di. Ecco che cosa è successo., il bacio dicon ...

setirendefelice : ma ci rendiamo conto che quella donna di serena carella da quando è uscita da amici ha postato il 99% delle volte con albe? Post compreso - nalihug : Ho una sola certezza nella vita: qualsiasi cosa stia facendo, Serena Carella non la documenterà - IsaeChia : #Amici21, Albe: “Non mi aspettavo tutto questo successo, ma ho capito che me lo meritavo quando…” Il cantante ha p… - VicS95836264 : RT @nalihug: Serena Carella, zainetto edition??? #Amici21 #Serena #Albe #Seralbe - seralbeamor : RT @giulsxtomlinson: Albe che fa i calcoli sulla distanza fra lui e Sere, Serena Carella ascoltami, tu lo devi sposare, perché se no ci son… -