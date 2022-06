Sequestrata discarica abusiva vicino all’aeroporto di Napoli (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Agenti del reparto Tutela ambientale della Polizia municipale di Napoli, in sinergia con gli agenti dell’Investigativa centrale unità operativa Stella e con l’ausilio dell’Esercito Italiano, hanno scoperto una discarica nei pressi di viale Umberto Maddalena e dell’aeroporto dove si incendiavano rifiuti speciali. La discarica abusiva era stata realizzata in un’area di circa 500 metri quadrati, chiusa da un cancello carrabile in ferro, accumulando pedane in legno, copertoni fuori uso, un camper ed un motoveicolo in stato di abbandono, alcune taniche in plastica e circa 3 metri cubi di rifiuti di demolizione e manufatti in vetroresina. Gli agenti hanno identificato una persona sul posto che esternamente all’area era intenta a smantellare una pedana in legno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Agenti del reparto Tutela ambientale della Polizia municipale di, in sinergia con gli agenti dell’Investigativa centrale unità operativa Stella e con l’ausilio dell’Esercito Italiano, hanno scoperto unanei pressi di viale Umberto Maddalena e dell’aeroporto dove si incendiavano rifiuti speciali. Laera stata realizzata in un’area di circa 500 metri quadrati, chiusa da un cancello carrabile in ferro, accumulando pedane in legno, copertoni fuori uso, un camper ed un motoveicolo in stato di abbandono, alcune taniche in plastica e circa 3 metri cubi di rifiuti di demolizione e manufatti in vetroresina. Gli agenti hanno identificato una persona sul posto che esternamente all’area era intenta a smantellare una pedana in legno ...

