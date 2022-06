Senza le immagini, la notizia non esiste. L’Italia ignora la tragedia sfiorata allo Stade de France (Di giovedì 16 giugno 2022) Il problema è che non è morto nessuno. Nemmeno un ferito grave, un tifoso in coma cui appigliarsi. Che squallore le tentate stragi del 2022. Negli anni 80, allora sì che facevano le cose per bene: i 97 morti di Hillsborough, la salme a bordo campo dell’Heysel. Tutto immediatamente riconoscibile: c’erano i “riflessi filmati”, il dolore della folla era quasi tattile. Il dramma aveva sembianze umane. Oggi che è tutto ripreso costantemente da decine di smartphone, non v’è traccia del caos fuori allo Stade de France, allo scoccare di una finale di Champions League. A Parigi. Nel 2022. In Italia nessuno, in diretta e in differita, ha potuto “toccare” le proporzioni del dramma che stava consumandosi. E dopo, quando il bubbone è scoppiato fino a mutare in scandalo diplomatico al rimpiattino ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 giugno 2022) Il problema è che non è morto nessuno. Nemmeno un ferito grave, un tifoso in coma cui appigliarsi. Che squre le tentate stragi del 2022. Negli anni 80,ra sì che facevano le cose per bene: i 97 morti di Hillsborough, la salme a bordo campo dell’Heysel. Tutto immediatamente riconoscibile: c’erano i “riflessi filmati”, il dolore della folla era quasi tattile. Il dramma aveva sembianze umane. Oggi che è tutto ripreso costantemente da decine di smartphone, non v’è traccia del caos fuoridescoccare di una finale di Champions League. A Parigi. Nel 2022. In Italia nessuno, in diretta e in differita, ha potuto “toccare” le proporzioni del dramma che stava consumandosi. E dopo, quando il bubbone è scoppiato fino a mutare in scandalo diplomatico al rimpiattino ...

