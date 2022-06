(Di giovedì 16 giugno 2022) Blake Lamoine ne è certo: l'Ai per l'analisi linguistica di Google, LaMDA, ha ormai trasceso i limiti di un semplice programma per, sviluppando una mente senziente e l'autocoscienza. L'ingegnere di Mountain View

Pubblicità

infoitscienza : Se i computer credono di essere vivi - Arkantos_Ra : @Lurlooo Credono che i brogli siano una specie di fenomeno naturale tipo la grandine o un terremoto. I brogli li… -

Today.it

Se idi essere ...... dava la possibilità a chi non volesse scrivere il compito di farlo lei con il suo(roba ... Zani, con le loro affermazioni sulla stampa locale e sui Social, di ammorbidire la loro grave ... Se i computer credono di essere vivi Blake Lamoine ne è certo: l'Ai per l'analisi linguistica di Google, LaMDA, ha ormai trasceso i limiti di un semplice programma per computer, sviluppando una mente senziente e l'autocoscienza. L'ingegn ...Blake Lamoine è stato messo in congedo retribuito dopo la sua denuncia: "Il software LaMDA sembra un bambino di 7-8 anni" ...