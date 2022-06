Scuola, le nuove misure su mascherine e distanziamento per gli esami (Di giovedì 16 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – E’ stata inviata una nota alle scuole sulle misure precauzionali per lo svolgimento degli esami di Stato 2022 in seguito alle decisioni prese in Consiglio dei ministri e all’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Nel corso degli esami, sia del primo che del secondo ciclo, e per gli esami conclusivi dei percorsi degli Istituti tecnici superiori non sarà necessario utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Cade, dunque, l’obbligo di indossare la mascherina, che viene solamente raccomandata, in particolare in alcune circostanze quali, ad esempio, l’impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Durante lo svolgimento della prova orale sarà consentita la presenza di uditori in un numero che consenta una ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – E’ stata inviata una nota alle scuole sulleprecauzionali per lo svolgimento deglidi Stato 2022 in seguito alle decisioni prese in Consiglio dei ministri e all’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Nel corso degli, sia del primo che del secondo ciclo, e per gliconclusivi dei percorsi degli Istituti tecnici superiori non sarà necessario utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Cade, dunque, l’obbligo di indossare la mascherina, che viene solamente raccomandata, in particolare in alcune circostanze quali, ad esempio, l’impossibilità di garantire ilinterpersonale di almeno un metro. Durante lo svolgimento della prova orale sarà consentita la presenza di uditori in un numero che consenta una ...

Pubblicità

LaNotifica : Scuola, le nuove misure su mascherine e distanziamento per gli esami - zazoomblog : Scuola le nuove misure su mascherine e distanziamento per gli esami - #Scuola #nuove #misure #mascherine - messina_oggi : Scuola, le nuove misure su mascherine e distanziamento per gli esamiROMA (ITALPRESS) - E' stata inviata una nota al… - nestquotidiano : Scuola, le nuove misure su mascherine e distanziamento per gli esami - IlModeratoreWeb : Scuola, le nuove misure su mascherine e distanziamento per gli esami - -