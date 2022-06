Sciopero Trenitalia, le Frecce e gli Intercity circoleranno regolarmente (Di giovedì 16 giugno 2022) ROMA – circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello Sciopero del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcune sigle sindacali autonome, in adesione a uno Sciopero generale, dalle 21 di oggi, giovedì 16 giugno, alle 21 di domani, venerdì 17 giugno 2022. Saranno inoltre garantiti i collegamenti Regionali nelle fasce pendolari (6-9 e 18-21). Anche nel resto della giornata, Trenitalia si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma dei treni. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web Trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 16 giugno 2022) ROMA –lee glidiin occasione dellodel personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcune sigle sindacali autonome, in adesione a unogenerale, dalle 21 di oggi, giovedì 16 giugno, alle 21 di domani, venerdì 17 giugno 2022. Saranno inoltre garantiti i collegamenti Regionali nelle fasce pendolari (6-9 e 18-21). Anche nel resto della giornata,si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma dei treni. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app, la sezione Infomobilità del sito web.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il ...

