Scienza | in arrivo la pillola anti-obesità | promette gli stessi benefici dello sport

Si chiama Lac-Phe, e' una molecola che potrebbe combattere l'obesità riducendo l'assunzione di cibo e la sensazione di fame. A delineare questa interessante prospettiva gli scienziati del Baylor College of Medicine e della Stanford School of Medicine, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Nature per rendere noti i risultati del loro lavoro. Il team, guidato da Yong Xu, ha utilizzato un modello murino per valutare gli effetti della molecola. "E' stato dimostrato che l'esercizio fisico puo' coadiuvare la perdita di peso – afferma Xu – comprendendo il meccanismo attraverso cui l'attivita' fisica innesca questi benefici potremmo aiutare molte persone a ritrovare la linea in fretta e senza sforzi eccessivi". Queste informazioni, commentano gli esperti, migliorano la conoscenza relativa ai processi fisiologici alla base ...

