Scamacca verso il Psg | super offerta al Sassuolo | il club neroverde chiude per il sostituto

(Di giovedì 16 giugno 2022) Gianlucaè reduce da una stagione molto importante con la maglia del, è uno degli attaccanti italiani più forti ed è nel giro della Nazionale di Mancini. Sono state avviate alcune trattative condel campionato di Serie A, ma l’operazione avanzata è quella con il Psg. “Incontro con il Psg per? Luis Campos è un mio amico, ci siamo incontrati anche in occasione della finale di Champions League. Si è parlato di più giocatori, ma senz’altroè stato argomento della conversazione”. Sono le parole, ai microfoni di Sky Sport, dell’amministratore delegato e direttore generale del, Giovanni Carnevali. “Credo chesia un giocatore interessante per molte società”, ha aggiunto Carnevali. L’affare potrebbe concludersi per ...

Pubblicità

CalcioWeb : #Scamacca è sempre più vicino al #Psg: l'offerta al #Sassuolo e il nome del sostituto in neroverde - sportli26181512 : #Scamacca-Psg, oui: le cifre dell'affare: Una trattativa verso il decollo: ma prima va ceduto Icardi… - infoitsport : Scamacca verso il PSG? CorSport: le cifre del possibile affare, ma c'è un nodo da sciogliere - infoitsport : Napoli-Scamacca se parte Osimhen, la Juve pensa anche a Neres e Kostic in attacco, Belotti verso la Fiorentina - Eurosport_IT : ?? Napoli: se parte Osimhen arriva Scamacca? ?? Juventus, Kostic e Neres nel mirino ?? Fiorentina-Belotti, ci siamo… -

Calciomercato Milan,il Psg: 'Campos è un amico' Gianluca©LaPresseLa trattativa tra Sassuolo e Psg perva insommail traguardo, come provano anche le ...il PSG Ha una relazione dettagliata dei suoi uomini, è il profilo veloce, tecnico, esplosivo, a cui è assegnato un futuro prossimo da top assoluto: Tutte le news sul calciomercato ...«Incontro col PSG per Scamacca Luis Campos è un amico ... Al momento sono in corso solamente dei dialoghi preliminari, ma la corsa verso il giocatore inizia a farsi sempre più accesa, e nelle ...Il futuro di Gianluca Scamacca potrebbe non essere più nel campionato di Serie A. L'attaccante azzurro del Sassuolo è infatti richiesto da un top club europeo come il Paris Saint-Germain. Proprio sul ...