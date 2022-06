Scabec | nuovo blitz della Finanza

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 16 giugno 2022) dii Erika Noschese Mentre la Regione Campania continua a temporeggiare nonostante il fallimento sia ormai alle porte, laè ancora sotto il mirinoGuardia di. Nuova visita delle fiamme gialle presso l’ente regionale per la valorizzazionecultura: martedì gli agenti hanno chiesto alla società regionale, fortemente voluta dal governatore De Luca, nuovi atti, comprese le procedure di assunzione del personale attualmente in servizio e che è comunque in scadenza il 30 giugno non rinnovabile in quanto sono stati superati i 36 mesi che prevede la legge. Il vecchio CdA non resta indifferente a quanto sta accadendo in questi giorni. Stando a quanto riporta Fanpage nell’edizione online di ieri, infatti, Assunta Tartaglione, esponente del Partito Democratico e presidente dimissionaria di ...