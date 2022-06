Pubblicità

GCantachin : NEWS SCAMACCA-PSG Parla l'ad del sassuolo Carnevali: 'Durante l'incontro con il PSG abbiamo parlato di Scamacca e n… - cmdotcom : #Calciomercato #Sassuolo, parla l'ad #Carnevali: 'Incontro col #Psg, abbiamo parlato di #Scamacca ma non solo' - Scauro2 : @Lega_B @serinho2013 Dovremmo fare questo tipo di mercato. Giovani con potenzialità testate in un campionato duro c… - sportli26181512 : Sassuolo, Dionisi parla del nuovo acquisto e scherza sulle cessioni: Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha r… - Zeno45740934 : @nadurnet Parla il campo...e il livornese è stato preso a pallate da Empoli, Sassuolo, Atalanta, Verona, Venezia...… -

Calciomercato.com

Commenta per primo Alessio Dionisi, allenatore del, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport , in cui ha parlato anche del mercato e del nuovo acquisto, Agustin Avarez : ' E' Un ragazzo del 2001, un centravanti fisicamente molto ...Di prolungamento non siancora con la società, ma la volontà del giocatore è quella di avere ... In più alverrebbero girati alcuni giovani, come ad esempio Volpato , Tripi e Afena - Gyan ... Sassuolo, parla l'ad Carnevali: 'Incontro col Psg, abbiamo parlato di Scamacca ma non solo' Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb, c’è anche il Sassuolo sulle tracce di Dennis Curatolo, attaccante classe 2004 dell’Inter autore di 19 gol tra campionato e Viareggio Cup con la formazione Under ...I neroverdi sono interessati all’attaccante esterno di proprietà del club gialloblù Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il Sassuolo continua la ricerca di talenti da inserire in squadra in vista di ...