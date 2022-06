Sassuolo, Carnevali: “Ho parlato di Scamacca con Campos, interessa al Psg come a molte società” (Di giovedì 16 giugno 2022) Giovanni Carnevali, amministrato delegato del Sassuolo ha parlato dell’interesse del Paris Saint Germain nei confronti di Gianluca Scamacca: “Incontro con Psg per Scamacca? Luis Campos è un amico, ci siamo incontrati anche in occasione della finale di Champions League e abbiamo parlato di più giocatori. Senz’altro Scamacca è stato argomento della conversazione. Credo sia un giocatore interessante per molte società”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Giovanni, amministrato delegato delhadell’interesse del Paris Saint Germain nei confronti di Gianluca: “Incontro con Psg per? Luisè un amico, ci siamo incontrati anche in occasione della finale di Champions League e abbiamodi più giocatori. Senz’altroè stato argomento della conversazione. Credo sia un giocatorente per”. SportFace.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @SassuoloUS: le parole di #Carnevali sulla trattativa col @PSG_inside per #Scamacca - sportface2016 : #Sassuolo, #Carnevali: 'Ho parlato di #Scamacca con #LuisCampos, interessa al #Psg come ad altre molte società' - STnews365 : Sassuolo: Carnevali fa una rivelazione su Scamacca. A Sky Sport l'ad dei neroverdi ha raccontato di aver incontrato… - CalcioNews24 : Carnevali fa il punto della situazione su #Scamacca ??? - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @SassuoloUS: le parole di #Carnevali sulla trattativa col @PSG_inside per #Scamacca -