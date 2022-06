Sardegna | trentamila ettari di terreno agricolo invasi dalle cavallette Ministro Patuanelli | “Mi impegno a valutare lo stato di emergenza”

(Di giovedì 16 giugno 2022) L’one dellevoraci e distruttici ha raggiunto numeri da record e rischia di mettere in seria difficoltà l’economia delle campagne sarde. L’allarme era giàlanciato tre anni fa, quando glidi terraerano soltanto duemila. Ma il fenomeno ha continuato ad allargarsi e oggi l’occupazione degli insetti che distruggono i campi è arrivata a interessare ben. Ma non è finita: secondo le stime delle organizzazioni agricole (Coldiretti Nuoro-Ogliastra è una di queste) si arriverà presto a cinquantamila. Il fenomeno, partito dalla piana di Ottana (in provincia di Nuoro), si è esteso nel Marghine, poi verso il Goceano (in provincia di Sassari) ed è arrivato nella zona di Ozieri e di Sedilo (in provincia di Oristano). A ...

