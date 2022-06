Sardegna, la piaga delle cavallette. L'entomologo: "L'ondata proseguirà fino a luglio e in futuro potrebbe estendersi ad altre regioni" (Di giovedì 16 giugno 2022) Miliardi di esemplari hanno invaso la zona centrale dell'isola. Per gli esperti è una delle infestazioni più gravi degli ultimi decenni: "Effetto dell'abbandono dei terreni e del cambiamento climatico" Leggi su repubblica (Di giovedì 16 giugno 2022) Miliardi di esemplari hanno invaso la zona centrale dell'isola. Per gli esperti è unainfestazioni più gravi degli ultimi decenni: "Effetto dell'abbandono dei terreni e del cambiamento climatico"

Pubblicità

Marilenapas : RT @repubblica: Sardegna, la piaga delle cavallette. L'entomologo: 'L'ondata proseguirà fino a luglio e in futuro potrebbe estendersi ad al… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Sardegna, la piaga delle cavallette. L'entomologo: 'L'ondata proseguirà fino a luglio e in futuro potrebbe estendersi ad al… - lino4219 : RT @repubblica: Sardegna, la piaga delle cavallette. L'entomologo: 'L'ondata proseguirà fino a luglio e in futuro potrebbe estendersi ad al… - QPeriscopica : RT @repubblica: Sardegna, la piaga delle cavallette. L'entomologo: 'L'ondata proseguirà fino a luglio e in futuro potrebbe estendersi ad al… - Margotsenes : RT @repubblica: Sardegna, la piaga delle cavallette. L'entomologo: 'L'ondata proseguirà fino a luglio e in futuro potrebbe estendersi ad al… -