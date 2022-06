‘Saranno Campioni’: Matteo Santoro, la nuova stella dei tuffi è italiana? (Di giovedì 16 giugno 2022) Se qualche mese fa ci avessero detto che un giovane italiano avrebbe battuto il nuovo fenomeno dei tuffi mondiale, l’ucraino Sereda, forse nessuno ci avrebbe creduto. Ebbene, questo è successo qualche mese fa, con Matteo Santoro. I tuffi stanno scoprendo un fenomeno eccezionale nella disciplina. E precoce. Un nuovo ‘Cagnotto’ al maschile, dopo l’era femminile della grande Tania. O magari un nuovo Dibiasi? E ancora presto per affermarlo, ma i presupposti non mancano. Matteo Santoro è nato a Roma il 9 ottobre 2006, ha un’altezza di 175 cm per un peso-forma di 68 Kg. La sua specialità è il trampolino 3 metri (sia individuale che sincro) ed è tesserato per la MR Sport F.lli Marconi. L’azzurrino è stato scoperto e seguito sin da bambino da Alice Palmieri, assistente proprio di Domenico ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) Se qualche mese fa ci avessero detto che un giovane italiano avrebbe battuto il nuovo fenomeno deimondiale, l’ucraino Sereda, forse nessuno ci avrebbe creduto. Ebbene, questo è successo qualche mese fa, con. Istanno scoprendo un fenomeno eccezionale nella disciplina. E precoce. Un nuovo ‘Cagnotto’ al maschile, dopo l’era femminile della grande Tania. O magari un nuovo Dibiasi? E ancora presto per affermarlo, ma i presupposti non mancano.è nato a Roma il 9 ottobre 2006, ha un’altezza di 175 cm per un peso-forma di 68 Kg. La sua specialità è il trampolino 3 metri (sia individuale che sincro) ed è tesserato per la MR Sport F.lli Marconi. L’azzurrino è stato scoperto e seguito sin da bambino da Alice Palmieri, assistente proprio di Domenico ...

