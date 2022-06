Sanità, firmata ipotesi di rinnovo del contratto per 550mila dipendenti pubblici: “Aumenti minimi di 90 euro al mese, 140 per infermieri” (Di giovedì 16 giugno 2022) Circa 550mila dipendenti della Sanità pubblica del Servizio sanitario nazionale vedranno rinnovato il loro contratto di lavoro. Nella tarda serata di mercoledì è stato infatti firmato l’accordo – una pre-intesa che precede quella definitiva – tra Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursind e Nursing Up. La sottoscrizione dell’ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale 2019/2021 riguarda più figure professionali: dagli infermieri ai radiologi, passando per il personale amministrativo, fino ad arrivare alle ostetriche e ai ricercatori. Tra le novità previste dal nuovo accordo c’è un riconoscimento sul fronte economico: l’aumento minimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Circadellapubblica del Servizio sanitario nazionale vedranno rinnovato il lorodi lavoro. Nella tarda serata di mercoledì è stato infatti firmato l’accordo – una pre-intesa che precede quella definitiva – tra Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursind e Nursing Up. La sottoscrizione dell’didelcollettivo nazionale 2019/2021 riguarda più figure professionali: dagliai radiologi, passando per il personale amministrativo, fino ad arrivare alle ostetriche e ai ricercatori. Tra le novità previste dal nuovo accordo c’è un riconoscimento sul fronte economico: l’aumento minimo ...

Pubblicità

lillidamicis : Nella delegazione nazionale presso l'ARAN il Segretario generale UIL FPL Taranto Emiliano Messina Dopo una lunga e… - aran_agenzia : Firmata ieri l'ipotesi di #CCNL per il personale del comparto #Sanità @ilmessaggeroit @and_bassi - mirabelli_s : RT @regioni_it: Firmata ipotesi contratto comparto sanità: per la Conferenza delle Regioni è un passo in avanti molto importante per il Ser… - nursindares118 : RT @aran_agenzia: ??Firmata l'ipotesi di #CCNL per il personale del comparto #Sanità - triennio 2019/2021 - Ampia soddisfazione per la firma… - daniele_caccin : RT @aran_agenzia: ??Firmata l'ipotesi di #CCNL per il personale del comparto #Sanità - triennio 2019/2021 - Ampia soddisfazione per la firma… -