Saluto fascista a Tolmezzo per celebrare la vittoria del candidato di centrodestra. L’Inno di Mameli e il braccio teso: il video (Di giovedì 16 giugno 2022) Un gruppo di sostenitori del neoeletto sindaco di Tolmezzo (Udine) Roberto Vicentini, a capo di una coalizione di centrodestra, ha celebrato la vittoria del proprio candidato nel centro del capoluogo carnico brindando, intonando L’Inno di Mameli e salutandolo con il braccio teso, il tipico Saluto fascista. Altri sostenitori si sono fatti fotografare mentre esibivano in piazza una bandiera dello stato fascista con la scritta “Tolmezzo 2022”. Il video e le foto dei festeggiamenti hanno fatto il giro dei social e hanno suscitato immediati commenti e reazioni. “Il video e le foto che stanno girando in queste ore riguardo i momenti successivi alla conferma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Un gruppo di sostenitori del neoeletto sindaco di(Udine) Roberto Vicentini, a capo di una coalizione di, ha celebrato ladel proprionel centro del capoluogo carnico brindando, intonandodie salutandolo con il, il tipico. Altri sostenitori si sono fatti fotografare mentre esibivano in piazza una bandiera dello statocon la scritta “2022”. Ile le foto dei festeggiamenti hanno fatto il giro dei social e hanno suscitato immediati commenti e reazioni. “Ile le foto che stanno girando in queste ore riguardo i momenti successivi alla conferma ...

