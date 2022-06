Salernitana | calendario amichevoli estive 2022 | il programma e gli orari di tutte le partite

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo la storica salvezza raggiunta nell’ultima giornata dello scorso campionato, laè pronta a ripartire per la sua seconda stagione consecutiva nella massima serie. La squadra di Nicola si ritroverà in città il 30 giugno e a partire dal giorno successivo fino al 3 luglio si sottoporrà a visite mediche e test atletici. Dal 4 al 20 luglio i granata svolgeranno il ritiro a Jenbach, in Austria, dove si ritroveranno il 23 luglio fino al 29 per l’ultima fase di preparazione. Di seguito lein7 luglio:-SK Jenbach (Stadion Jenbach) 13 luglio:-Schalke 04 (C.S. Worgl) 16 luglio-Hoffenheim (Kitzbuhel Stadium) 19 luglio-Rayo Vallecano ...