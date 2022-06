Pubblicità

WiAnselmo : RT @Mediagol: Sagramola: “Io, Zamparini e quella bugia su Sabatini. Walter firmò in bianco” - Mediagol : Sagramola: “Io, Zamparini e quella bugia su Sabatini. Walter firmò in bianco” -

Mediagol.it

Chiamaima non lo vidi convinto. Non mi rispose né sì, né no, ma solo: "Qui hai una ...Gli devo tutto. Come dimenticare che è stato lui ad aprimi la porta del successo cedendomi ...... con una nota del club di viale del Fante, anche l'ad Rinaldo'e tutta la famiglia del Palermo Fc', che esprimono 'dolore per la scomparsa di Maurizio, il presidente più vincente ... Sagramola: “Io, Zamparini e quella bugia su Sabatini. Walter firmò in bianco” Di gioia e anche di amarezza. Intervistato in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it, Rinaldo Sagramola - amministratore delegato negli anni d'oro dell'era targata Maurizio Zamparini ed uno dei ...Intervistato in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it, il manager del Palermo Rinaldo Sagramola - polo di riferimento in ... di non allenare e farsi da parte dopo l'esonero subito da Zamparini a ...