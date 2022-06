Sabato 2 luglio il Concerto del Risveglio alle 7 del mattino. Al pianoforte di Matteo Bevilacqua e Lorenzo Ritacco (Di giovedì 16 giugno 2022) A Udine si avvicina l’estate e l’ormai tradizionale appuntamento con la “Notte Bianca”.Una giornata che vuole simboleggiare l’ingresso della città nella stagione più vivace dell’anno, quella in cui più grande è l’aspettativa di ricevere visitatori da ogni parte della regione, d’Italiae del mondo. Una stagione che il Comune di Udine ha da tempo organizzato, con gli eventi appunto della “Notte Bianca”, le iniziative di “Udine sotto le stelle” e la grande la kermesse settembrina di “Friuli DOC” dedicata alla gastronomia, ai grandi vini e alle tradizioni del Friuli. Per Sabato 2 luglio il programma prevede un Risveglio speciale, alle 7 del mattino infatti Piazza Libertà ospiterà lo spettacolo al pianoforte di Matteo Bevilacqua e ... Leggi su udine20 (Di giovedì 16 giugno 2022) A Udine si avvicina l’estate e l’ormai tradizionale appuntamento con la “Notte Bianca”.Una giornata che vuole simboleggiare l’ingresso della città nella stagione più vivace dell’anno, quella in cui più grande è l’aspettativa di ricevere visitatori da ogni parte della regione, d’Italiae del mondo. Una stagione che il Comune di Udine ha da tempo organizzato, con gli eventi appunto della “Notte Bianca”, le iniziative di “Udine sotto le stelle” e la grande la kermesse settembrina di “Friuli DOC” dedicata alla gastronomia, ai grandi vini etradizioni del Friuli. Peril programma prevede unspeciale,7 delinfatti Piazza Libertà ospiterà lo spettacolo aldie ...

