Sabatini | «Gli americani hanno la mentalità di moneyball | la statistica applicata allo sport»

Il Secolo XIX intervista l'ex direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini. Dice di non aver «ancora metabolizzato la fine della storia» con il club. «La vedo molto male. Perché sono uno spettatore. Per me una situazione difficile da sopportare. Io non sono uno spettatore nel calcio. Mi sento defraudato di qualcosa che mi appartiene. Quindi, la vedo male». Dice che uno dei suoi più grandi rammarichi, in carriera, è la Sampdoria. «Uno dei miei più grandi rammarichi professionali. Ho vissuto male quell'esperienza, perché sono stato fisicamente male (ricoverato ai primi di settembre del 2018 per una grave crisi respiratoria, ndr). Ho dato un contributo ignobile, irrilevante. Per fortuna avevo il sostegno di Massimo Ienca e Carlo Osti, mi coprivano, mi aiutavano». Parla dell'arrivo degli americani nel calcio italiano.

