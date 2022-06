“Ryan sembra il nonno di Ken”. I commenti dopo la prima foto (Di giovedì 16 giugno 2022) La Warner Bros ha pubblicato le prime foto foto dell’atteso film su Barbie e Ken, in uscita a luglio 2023 e il mondo social è impazzito. Sì, perché a vestire i panni della coppia di plastica più famosa del mondo saranno due fra gli attori più belli, talentuosi, famosi amati di Hollywood: Margot Robbie e Ryan Gosling. Ma se la bionda Margot, nelle vesti di Barbie, è stata apprezzata e promossa, lo stesso non si può dire di Ryan, che versione capello ossigenato e addominali in bella vista, ha fatto storcere il naso al mondo social. Visualizza questo post su Instagram Ryan Gosling nei panni di Ken, i commenti di Twitter “Questo è TERRIFICANTE… Come hanno fatto a rendere Ryan Gosling così poco hot?. E ancora: “Ryan ... Leggi su dilei (Di giovedì 16 giugno 2022) La Warner Bros ha pubblicato le primedell’atteso film su Barbie e Ken, in uscita a luglio 2023 e il mondo social è impazzito. Sì, perché a vestire i panni della coppia di plastica più famosa del mondo saranno due fra gli attori più belli, talentuosi, famosi amati di Hollywood: Margot Robbie eGosling. Ma se la bionda Margot, nelle vesti di Barbie, è stata apprezzata e promossa, lo stesso non si può dire di, che versione capello ossigenato e addominali in bella vista, ha fatto storcere il naso al mondo social. Visualizza questo post su InstagramGosling nei panni di Ken, idi Twitter “Questo è TERRIFICANTE… Come hanno fatto a rendereGosling così poco hot?. E ancora: “...

Pubblicità

Cinzia6774 : Amo Ryan anche quando sembra Draco Malfoy #RyanGosling #Ken #Barbie - ultimitweet : @LaPupaprisca Ma x la carità Vorremo mica distruggerti un'icona un idolo Ma non mi permetterei mai Certo che ier… - purple_lady18 : Ma perché Ryan Gosling sembra Draco Malfoy in versione Miami nelle foto dal film di #BARBIE? Voglio dire, Ken mica… - LadyDeeks : RT @epiclove_: no dai, state scherzando vero, non ci credo troviate sexy ryan gosling biondo platino e con lo spray abbronzante, cazzo semb… - fey_folk : @DRigiani @msarigu72 Ho visto l'originale 'driver l'imprendibile' con Ryan O'Neal. Dubito possa essere meglio di qu… -