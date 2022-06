Rubavano energia elettrica | arrestati marito e moglie

(Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – I carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato due coniugi, gestori di una struttura ricettiva del posto, per furto di. In particolare, i militari dell’Arma, insieme a personale tecnico dell’azienda della rete, hanno accertato che presso la struttura di proprietà dei due era stato realizzato un allaccio abusivo direttamente alla reteche, bypassando il contatore, non permetteva la contabilizzazione dei consumi. Una situazione che, dalle verifiche compiute dai tecnici aziendali, sembra si protraesse da tempo. I due sono stati posti ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

