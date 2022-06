Royal Ascot 2022: Beatrice di York, la regina di stile dell'ippodromo, e tutti i look del secondo giorno (Di giovedì 16 giugno 2022) La nipote di Elisabetta, Royal it-girl in carriera, non delude le aspettative. A portare una brezza fashion ci hanno pensato le nipoti della principessa Diana, Amelia e Eliza Spencer in Michael Kors. Camilla è sempre elegante con un look dei suoi mentre di Sophie non c'è niente da dire: è perfetta come sempre Leggi su vanityfair (Di giovedì 16 giugno 2022) La nipote di Elisabetta,it-girl in carriera, non delude le aspettative. A portare una brezza fashion ci hanno pensato le nipotia principessa Diana, Amelia e Eliza Spencer in Michael Kors. Camilla è sempre elegante con undei suoi mentre di Sophie non c'è niente da dire: è perfetta come sempre

