Rosario Central, UFFICIALE: via il tecnico Somoza, Tevez candidato per la panchina (Di giovedì 16 giugno 2022) Prima offerta di lavoro per Carlos Tevez, che ha recentemente deciso di appendere gli scarpini al chiodo. L'ex Juventus ha ricevuto una... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 giugno 2022) Prima offerta di lavoro per Carlos, che ha recentemente deciso di appendere gli scarpini al chiodo. L'ex Juventus ha ricevuto una...

Pubblicità

MCriscitiello : Tevez possibile nuovo allenatore del rosario central @tvdellosport @AlfredoPedulla @Glongari #Sportitaliamercato - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: EX JUVE, Tevez a un passo dal diventare - junews24com : Tevez allenatore, c'è una richiesta: lo vuole una squadra storica - - LucaRuss0 : EX JUVE, Tevez a un passo dal diventare nuovo allenatore del Rosario Central. Le ultime - MondoBN : EX JUVE, Tevez a un passo dal diventare -

'Tevez nuovo tecnico del Rosario Central', clamoroso in Argentina TORINO - Carlos Tevez sarebbe a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Rosario Central . Secondo il quotidiano argentino 'Olé', l'Apache avrebbe incontrato il vicepresidente dell'Academia gialloblù Ricardo Carloni e ascoltato con attenzione ed entusiasmo la proposta ... CM.IT - Juventus, la risposta di Di Maria si avvicina ... con la società presieduta da Andrea Agnelli disposta anche ad accettare la richiesta del calciatore, un solo anno di contratto prima di fare rientro, nell'estate del 2023, al Rosario Central per ... Tuttosport Tevez allenatore, c’è una richiesta: lo vuole una squadra storica In base a quanto riferito dal quotidiano argentino Olé, infatti, l’ex numero 10 della Juve è uno dei nomi in lizza per sedere sulla panchina del Rosario Central, club storico del calcio sudamericano. Subito una panchina per l'ex bianconero Tevez Ex attaccante, tra le altre, della Juventus, Carlos Tevez potrebbe iniziare ad allenare già a pochi giorni dall'annuncio ufficiale del ritiro da calciatore: come riportato dal ... TORINO - Carlos Tevez sarebbe a un passo dal diventare il nuovo allenatore del. Secondo il quotidiano argentino 'Olé', l'Apache avrebbe incontrato il vicepresidente dell'Academia gialloblù Ricardo Carloni e ascoltato con attenzione ed entusiasmo la proposta ...... con la società presieduta da Andrea Agnelli disposta anche ad accettare la richiesta del calciatore, un solo anno di contratto prima di fare rientro, nell'estate del 2023, alper ... "Tevez nuovo tecnico del Rosario Central", clamoroso in Argentina In base a quanto riferito dal quotidiano argentino Olé, infatti, l’ex numero 10 della Juve è uno dei nomi in lizza per sedere sulla panchina del Rosario Central, club storico del calcio sudamericano.Ex attaccante, tra le altre, della Juventus, Carlos Tevez potrebbe iniziare ad allenare già a pochi giorni dall'annuncio ufficiale del ritiro da calciatore: come riportato dal ...