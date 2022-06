Roma, violentò e rapinò una tassista nel 2015: scarcerato Simone Borgese, ha scontato la sua pena (Di giovedì 16 giugno 2022) Nel 2015, a Roma , rapì una tassista per poi violentarla e rapinarla . Oggi Simone Borgese ha 40 anni e torna un uomo libero: ha infatti finito di scontare la sua pena. Leggi anche > Roma, ventenne ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 giugno 2022) Nel, a, rapì unaper poi violentarla e rapinarla . Oggiha 40 anni e torna un uomo libero: ha infatti finito di scontare la sua. Leggi anche >, ventenne ...

Roma, violentò e rapinò una tassista nel 2015: scarcerato Simone Borgese, ha scontato la sua pena Nel 2015, a Roma , rapì una tassista per poi violentarla e rapinarla . Oggi Simone Borgese ha 40 anni e torna un uomo libero: ha infatti finito di scontare la sua pena. Leggi anche > Roma, ventenne adescata da un altro turista e stuprata con l'amico nell'ostello delle suore Stuprò una tassista, torna libero L'episodio, risalente alla sera dell'8 maggio 2015, aveva gettato nel ...