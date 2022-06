Roma, vacanza da incubo per una giovane turista norvegese: violentata nell’ostello delle suore (Di giovedì 16 giugno 2022) Una vacanza a Roma per una giovane turista norvegese si è trasformata in un incubo. La turista di vent’anni sarebbe stata violentata nella camera di un convitto gestito da suore da due turisti. La ragazza avrebbe conosciuto uno dei suoi aggressori nei pressi della stazione Termini. Poi erano andati in un pub. E lì avevano bevuto un bel po’. giovane turista “stuprata” nella camera di un convitto Come ricostruisce il Messaggero, la giovane mercoledì notte vagava per l’Esquilino in lacrime. Aveva chiamato in soccorso una sua amica. Poi, a intercettarla era stata una pattuglia di polizia nei pressi dell’ostello religioso. La ragazza sotto choc ha raccontato quanto accaduto agli agenti ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 giugno 2022) Unaper unasi è trasformata in un. Ladi vent’anni sarebbe statanella camera di un convitto gestito dada due turisti. La ragazza avrebbe conosciuto uno dei suoi aggressori nei pressi della stazione Termini. Poi erano andati in un pub. E lì avevano bevuto un bel po’.“stuprata” nella camera di un convitto Come ricostruisce il Messaggero, lamercoledì notte vagava per l’Esquilino in lacrime. Aveva chiamato in soccorso una sua amica. Poi, a intercettarla era stata una pattuglia di polizia nei pressi dell’ostello religioso. La ragazza sotto choc ha raccontato quanto accaduto agli agenti ...

