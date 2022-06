Roma, sotto controllo l'incendio all’ex discarica di Malagrotta. FOTO (Di giovedì 16 giugno 2022) Le operazioni per domare del tutto il rogo divampato mercoledì potrebbero proseguire per giorni. Le fiamme hanno interessato la vasca di stoccaggio combustile solido di uno degli impianti e si sono estese ad almeno un paio di capannoni dove sono stoccati carta e plastica e un impianto di compostaggio. Ancora da chiarire le cause, la Procura indaga per incendio colposo contro ignoti. A rischio la raccolta dei rifiuti nella Capitale, chiusi alcuni asili nido e centri estivi Leggi su tg24.sky (Di giovedì 16 giugno 2022) Le operazioni per domare del tutto il rogo divampato mercoledì potrebbero proseguire per giorni. Le fiamme hanno interessato la vasca di stoccaggio combustile solido di uno degli impianti e si sono estese ad almeno un paio di capannoni dove sono stoccati carta e plastica e un impianto di compostaggio. Ancora da chiarire le cause, la Procura indaga percolposo contro ignoti. A rischio la raccolta dei rifiuti nella Capitale, chiusi alcuni asili nido e centri estivi

