Roma, sotto controllo l'incendio all'ex discarica di Malagrotta: allarme diossina. FOTO (Di giovedì 16 giugno 2022) Le operazioni per domare del tutto il rogo divampato mercoledì potrebbero proseguire per giorni. Le fiamme hanno interessato la vasca di stoccaggio combustile solido di uno degli impianti e si sono estese ad almeno un paio di capannoni dove sono stoccati carta e plastica e un impianto di compostaggio. Ancora da chiarire le cause e se si sia trattato di un incendio doloso o colposo. A rischio la raccolta dei rifiuti nella Capitale

