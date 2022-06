Roma | paura alla Caritas | lite tra senzatetto finisce a coltellate

(Di giovedì 16 giugno 2022) Ha sfiorato la tragedia unatraper una cenamensa della. La vittima è stata infatti portata all’ospedale Umberto I con una ferita da taglio. Gli aggressori sono poi stati identificati da un testimone. Si tratterebbe di una coppia — la donnana M.N. di 48 anni e l’uomo, R.N algerino di 41 anni. Arrestati dalle forze dell’ordine, dovranno ora rispondere di concorso in reato di lesioni aggravate in concorso. Leggi anche:, spaventosatra fidanzati: donna accoltella il compagno e gli spacca una bottiglia in testatramesa della: i fatti I fatti sono avvenuti nella serata di martedì nelle vicinanze della mensa della ...

